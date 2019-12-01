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Украина Автокефалия для Украинской церкви

Митрополит Епифаний рассказал главе СБУ, как создавалась ПЦУ

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На встрече обсуждались вопросы межконфессиональных и межрелигиозных отношений в Украине

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встретился с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

На встрече также присутствовали дипломатический советник СБУ Валерий Гребенюк и представитель юридического отдела ПЦУ Марьян Мартынюк.

Митрополит Епифаний рассказал о становлении и развитии автокефальной церкви. Стороны также обсудили актуальные вопросы межконфессиональных и межрелигиозных отношений в Украине.

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Иван Баканов и митрополит Епифаний, фото

"Было утверждено общее мнение о том, что все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем и на основе действующего украинского законодательства. Также речь шла о ситуации в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса", – говорится в сообщении.

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