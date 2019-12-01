При перехвате вражеской ДРГ на Донбассе подорвались два украинских бойца

От полученных ранений военнослужащие скончались на месте взрыва

На Донбассе погибли два украинских военнослужащих. Они подорвались на мине, выполняя задание по перехвату вражеской ДРГ. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

"Сегодня диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был применен дежурный резерв", – говорится в сообщении.

Во время выполнения боевого задания на неизвестном взрывном устройстве подорвались двое наших бойцов. От полученных ранений они скончались на месте взрыва.

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В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек. 41 из них ликвидирован, а еще 66 человек составляют санитарные потери противника.