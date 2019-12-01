"Ходил и молился". Пропавший под Киевом военный капеллан нашелся в лесу
Возглавлял поисковую операцию лично глава областной полиции
Полицейские нашли военного капеллана, который в субботу пропал в Бородянском районе Киевской области. Об этом сообщил глава областной полиции Андрей Небытов в Facebook.
"Священнослужителя, который исчез в Бородянском районе нашли! Как пояснил полицейским: "ходил и молился в лесу", – написал он.
Сегодня утром в областной полиции объявили о начале поисковой операции во главе с Небытовым. Сообщение о пропаже священника поступило в субботу от одного из прихожан.Важно
В УПЦ КП сообщили, что пропавший – священник Сергей Струк, который служит в смт Клавдиево. У него якобы был длительный конфликт с благочинным Бородянского района от ПЦУ протоиреем Иваном Дзюбой. Связь с ним пропала в ночь на 30 ноября.
Капеллан Сергей Струк / Фото: УПЦ КП
Как ранее сообщал Фокус:
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