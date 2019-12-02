Сутки на Донбассе: два воина получили ранения несовместимые с жизнью

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 1 декабря, боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook .

Во время выполнения боевой задачи, на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. Наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили два обстрела: вблизи Новолуганского и Зайцевого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 5 вражеских обстрелов: неподалеку от Лебединского, в районе Новогригорьевки, вблизи Красногоровки, у Павлополя, неподалеку от Широкино.

С начала текущего периода боевики огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Как ранее сообщал Фокус:

"Народный совет" "ДНР" принял "закон" о государственной границе, в котором боевики заявили о претензиях на всю территорию Донецкой области.