Сутки на Донбассе: два воина получили ранения несовместимые с жизнью
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня
За прошедшие сутки, 1 декабря, боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook .
Во время выполнения боевой задачи, на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. Наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрываВажно
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили два обстрела: вблизи Новолуганского и Зайцевого.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 5 вражеских обстрелов: неподалеку от Лебединского, в районе Новогригорьевки, вблизи Красногоровки, у Павлополя, неподалеку от Широкино.
С начала текущего периода боевики огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Народный совет" "ДНР" принял "закон" о государственной границе, в котором боевики заявили о претензиях на всю территорию Донецкой области.
- В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек.