В Киеве горел детсад: в огне погиб человек
Мужчина работал в садике охранником
Ранним утром 2 декабря в Киеве по адресу проспект Юрия Гагарина, 9а загорелось двухэтажное здание детского сада №554. В огне погиб мужчина, работавший в садике охранником.
Об этом сообщает Информатор.
По информации издания, вызов на линию "101" поступил около 07:05 утра.Важно
Прибывшие спасатели незамедлительно приступили к разведке и ликвидации возгорания. В ходе обследования выяснилось, что возгорание произошло в одной из комнат детского сада на первом этаже.
В помещении пожарные нашли тело мужчины без признаков жизни. Врачи уже были бессильны что-либо сделать. Мужчина работал в садике охранником.
Причины возгорания и подробности случившегося будут выяснять правоохранители. На месте работали три единицы техники спасателей и около 13 человек личного состава. Также дежурили врачи и патрульные.
Детали случившегося выясняются.
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