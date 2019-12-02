Мужчина работал в садике охранником

Ранним утром 2 декабря в Киеве по адресу проспект Юрия Гагарина, 9а загорелось двухэтажное здание детского сада №554. В огне погиб мужчина, работавший в садике охранником.

Об этом сообщает Информатор.

По информации издания, вызов на линию "101" поступил около 07:05 утра.

Важно

На маслозаводе в Днепре произошел сильнейший взрыв и пожар

Прибывшие спасатели незамедлительно приступили к разведке и ликвидации возгорания. В ходе обследования выяснилось, что возгорание произошло в одной из комнат детского сада на первом этаже.

В помещении пожарные нашли тело мужчины без признаков жизни. Врачи уже были бессильны что-либо сделать. Мужчина работал в садике охранником.

Причины возгорания и подробности случившегося будут выяснять правоохранители. На месте работали три единицы техники спасателей и около 13 человек личного состава. Также дежурили врачи и патрульные.

Детали случившегося выясняются.

Как ранее писал Фокус:

24 ноября в столичном районе Березняки в девятиэтажном доме произошел взрыв и начался пожар из-за выброшенного окурка.