Разделы
Материалы
Украина

СБУ на границе изъяла японский антиквариат на 300 тысяч долларов

216

Часть вещей не соответствовало таможенной декларации

Служба безопасности Украины обнаружила контрабандный ввоз исторических и культурных ценностей из Восточной Азии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На пост Восточный Киевской городской таможни ГФС прибыли три контейнера с товарами из Японии. Заказчик груза – иностранец, длительное время проживающий в Украине. Мужчина задекларировал якобы ввоз бытовых товаров и спортивного инвентаря", – рассказали правоохранители.

Важно
Недоходное место. Почему Украине нужна уголовная ответственность за контрабанду
Недоходное место. Почему Украине нужна уголовная ответственность за контрабанду
Антиквариат, фото

Часть вещей не соответствовало таможенной декларации.

Согласно экспертам, в контейнерах находились антикварные предметы интерьера в восточном стиле.

"Это старинное холодное оружие, предметы быта и мебель. Некоторые из экспонатов датированы ХVIII-XIX веком и высоко ценятся среди коллекционеров", – сообщили правоохранители.

Антиквариат, фото

По факту контрабанды культурных ценностей возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал Фокус: