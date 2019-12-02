Часть вещей не соответствовало таможенной декларации

Служба безопасности Украины обнаружила контрабандный ввоз исторических и культурных ценностей из Восточной Азии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На пост Восточный Киевской городской таможни ГФС прибыли три контейнера с товарами из Японии. Заказчик груза – иностранец, длительное время проживающий в Украине. Мужчина задекларировал якобы ввоз бытовых товаров и спортивного инвентаря", – рассказали правоохранители.

Важно

Недоходное место. Почему Украине нужна уголовная ответственность за контрабанду

Часть вещей не соответствовало таможенной декларации.

Согласно экспертам, в контейнерах находились антикварные предметы интерьера в восточном стиле.

"Это старинное холодное оружие, предметы быта и мебель. Некоторые из экспонатов датированы ХVIII-XIX веком и высоко ценятся среди коллекционеров", – сообщили правоохранители.

По факту контрабанды культурных ценностей возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал Фокус:

28 октября пограничники задержали 11-летнего мальчика, который пытался попасть в Беларусь по железнодорожным путям.

30 сентября пьяный мужчина пытался прорваться через границу в Беларусь, но столкнулся с элементами пограничной инфраструктуры.