Сутки на Донбассе прошли без потерь

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 2 декабря, боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского.

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Четыре вражеских обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку от Павлополя, в районе Старогнатовки, вблизи Лебединского, у Авдеевки.

Потерь в рядах ВСУ вследствие обстрелов не было. С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли.

Как ранее сообщал Фокус:

"Народный совет" "ДНР" принял "закон" о государственной границе, в котором боевики заявили о претензиях на всю территорию Донецкой области.