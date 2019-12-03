Зеленский внес в Раду законопроект против "воров в законе"

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание "воровском" статусе

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за создание преступных сообществ и пребывание в статусе "вора в законе". Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Обеспечение политической и экономической стабильности в Украине требует существенных изменений в правоохранительной политике государства по борьбе с организованной преступностью, которая представляет значительную угрозу для охраняемых государством прав и интересов граждан, устойчивого развития общества, а также для национальной и публичной безопасности Украины", – говорится в тексте сообщения.

Проект закона направлен на рассмотрение комитета по правоохранительной деятельности с пометкой "определен президентом как неотложный".

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Законопроектом предлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса Украины "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией".

В документе дается определение преступного сообщества как стойкого иерархического объединения пяти и более лиц, в котором участвует "вор в законе".

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе", обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

В пояснительной записке также указывается опыт Грузии, где в 2005 году были приняты поправки в Уголовный кодекс, предусматривавшие уголовное наказание за пребывание в статусе "вора в законе" и упоминается принятый в Италии в 1982 году закон, вводивший уголовное наказание за участие в преступной ассоциации мафиозного типа.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине действуют от 80 до 100 "воров в законе". Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков.