В Киеве суд арестовал подозреваемого в убийстве сына Соболева

Подозреваемого отправили под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога

В среду, 4 декабря, Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на два месяца подозреваемого в убийстве 3-летнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

"Он (подозреваемый, – ред.), по версии следствия, совершил смертельный выстрел. Позиция прокурора бескомпромиссная – содержание под стражей без залога", – написала Максимец.

Также она добавила, что заседание проходило в закрытом режиме, во время которого в зал были допущены только стороны по делу.

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"Такое решение суд принял перед началом заседания, учитывая ходатайство стороны защиты, а также и то, что в отношении подозреваемых пока осуществляются меры безопасности", – добавила Максимец.

Украинская правда сообщает, что после завершения заседания, депутат Соболев сообщил журналистам, что "получает угрозы уже 4 года", а также подозревает, кто стоит за покушением на него, в результате которого погиб ребенок.

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