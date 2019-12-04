"Саша, присядь на "детектор". Соболев назвал возможных заказчиков убийства своего сына

Среди них – судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов и экс-нардеп от БПП Александр Грановский

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев заявил, что к покушению на него и убийству его трехлетнего сына Александра могут быть причастны шестеро человек. Об этом он заявил под стнеами Шевченского райсуды, передает Inforesist.

По словам Соболева, среди заказчиков покушения есть политики и судьи. В том числе и судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов, с которым у Соболева давний конфликт. Также он назвал фамилию экс-судьи того же суда Виктора Третьякова.

"Двух судей, которые за время своей работы стали миллиардерами. У которых по 300 апартаментов в Испании, Австрии и которые живут припеваючи. У них все хорошо. Емельянов, Татько. В этой же компании есть два человека. Пусть они на меня в суд подают, с мешками дальше ходят. Два человека, которые работают в этой компании — Брославский и Малик, я думаю вы не один раз слышали эти фамилии", – заявил он.

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Соболев также довил, что к покушению на него могут быть причастны Николай Будынка, Евгения Бурум, Михаил Иванюк.

"Есть молодой человек, который до войны скорее всего был никем. Во время войны, ну невозможно честно взлететь за год, если ты не нашел золотую жилу. Есть такой в Мариуполе крупные специалист Николай Будынка, который постоянно пытается прикрываться своим братом. Фамилию брата захотите узнаете сами, я думаю вы догадываетесь. Есть такая девушка, которой 20 лет своей жизни я посвятил, которую учил, воспитывал Евгения Бурум. Которая с начала войны живет в Донецке и очень успешно занимается бизнесом. Есть такой Михаил Иванюк, я думаю он меня услышит. Миш, присядь на "детектор" лжи и покажи, что ты ни от кого не скрываешься, что у тебя совесть чиста", – рассказал Соболев.

Среди потенциальных заказчиков покушения он упомянул и экс-нардепа от БПП Александра Грановского.

"Также у меня есть две фамилии, последнюю оставлю для себя. Александр Грановского, знаете? Саша, присядь на "детектор", я хочу послушать что ты мне расскажешь. Расскажи на детекторе как агентство "Буквы" четыре года надо мной издевалось", – утверждает депутат.

Всех вышеперечисленных он призвал пройти проверку на детекторе лжи.

"Пусть люди, которых я озвучил, сядут на детектор и покажут, что всем, в первую очередь моей семье и моему ребенку, что они не причастны. А я вам даю гарантию, вы сами дальше все увидите и услышите. Я могу сказать одно — пора остановиться. Мы все уходим с пустыми руками, пора остановиться", – заявил Соболев.

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