Зеленский встретился со студентами, пострадавшими от "Беркута" на Майдане

2019-12-06 07:56:54

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Участники встречи рассказали о мотивах участия в протестах

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшими студентами, которые были среди тех, кто пострадал при разгоне "Беркутом" в ночь на 30 ноября 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Присутствующие рассказали Зеленскому о том, как начинался Майдан, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в Революцию достоинства",  – говорится в сообщении.

Президент заверил участников встречи, что расследования преступлений против Майдана необходимо провести таким образом, чтобы "все те, кто где ходит, ездит, или летает, а должны сидеть  – чтобы они сидели".

На встрече президенту повязали на запястье ленточку, какую носили участники Евромайдана, чтобы он с ней поехал на нормандский саммит.

"Свобода и достоинство важнее не только имиджа, а даже жизни",  – напутствовали его.

Как ранее сообщал Фокус:

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