Участники встречи рассказали о мотивах участия в протестах

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бывшими студентами, которые были среди тех, кто пострадал при разгоне "Беркутом" в ночь на 30 ноября 2013 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

"Присутствующие рассказали Зеленскому о том, как начинался Майдан, о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в Революцию достоинства", – говорится в сообщении.

Президент заверил участников встречи, что расследования преступлений против Майдана необходимо провести таким образом, чтобы "все те, кто где ходит, ездит, или летает, а должны сидеть – чтобы они сидели".

На встрече президенту повязали на запястье ленточку, какую носили участники Евромайдана, чтобы он с ней поехал на нормандский саммит.

"Свобода и достоинство важнее не только имиджа, а даже жизни", – напутствовали его.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "никто не позволит "сливать" дела Майдана".