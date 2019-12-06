На складе швейной фабрики "Каштан" в Киеве произошел пожар
2019-12-06 13:20:29
Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет
Сегодня днем в Киеве, на складе швейной фабрики "Каштан", который находится на проспекте Победы, произошел пожар. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"6 декабря в 11:20 в Святошинском районе по ул. Победы, 123 на территории бывшей фабрики "Каштан" в одноэтажном металлическом ангаре (размером 20х20) возник пожар на площади ориентировочно 300 кв. м", – говорится в сообщении.
Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Угроза распространения огня на другие здания отсутствует.
По данным ГосЧС, в 12:20 пожар локализован. К тушению огня привлекались 32 человека личного состава и восемь единиц техники.
Как ранее сообщал Фокус:
- 4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.
- В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован. В результате пожара телесные повреждения получили 28 человек, и одна из них – девочка 2003 г.р. – несовместимые в жизнью.
- Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину провести противопожарную проверку учреждений, в которых часто находится большое количество людей.