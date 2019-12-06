На складе швейной фабрики "Каштан" в Киеве произошел пожар

Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет

Сегодня днем в Киеве, на складе швейной фабрики "Каштан", который находится на проспекте Победы, произошел пожар. Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"6 декабря в 11:20 в Святошинском районе по ул. Победы, 123 на территории бывшей фабрики "Каштан" в одноэтажном металлическом ангаре (размером 20х20) возник пожар на площади ориентировочно 300 кв. м", – говорится в сообщении.

Предварительно, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Угроза распространения огня на другие здания отсутствует.

По данным ГосЧС, в 12:20 пожар локализован. К тушению огня привлекались 32 человека личного состава и восемь единиц техники.

Как ранее сообщал Фокус:

4 декабря в Одессе начался пожар в здании колледжа экономики и права. Возгорание началось в 10:12 на третьем этаже здания.

В 19.30 4 декабря пожар был ликвидирован. В результате пожара телесные повреждения получили 28 человек, и одна из них – девочка 2003 г.р. – несовместимые в жизнью.