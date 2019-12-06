"Мы идем к себе домой" – анонсирован марш на Крымский полуостров
2019-12-06 16:28:41
Цель акции – заставить Россию выполнить международные решения по Крыму
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал о подготовке к проведению международной ненасильственной мирной акции "Мир – против насилия и оккупации. Марш достоинства". Об этом сообщил "Крым.Реалии".
"После аннексии Крыма Россия не выполнила ни одного международного решения, и такая акция поможет вернуть ее в правовые рамки, – считает Чубаров. – Это также поможет международным организациям реализовать решения, которые были приняты в отношении России".
Формой проведения акции в Меджлисе видят шествие с материковой части Украины в другую ее часть – на Крымский полуостров. "Мы идем к себе домой", – сказал Чубаров.
Организаторы намерены обратиться к ряду стран и международным организациям с предложением принять участие в марше.
Чубаров добавил, что уже создан штаб, состав которого назовут после ряда консультаций, а дата акции будет известна позже, поскольку подготовка "может занять не один, и не два месяца".
Как ранее сообщал Фокус:
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