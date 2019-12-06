"ДНР" до сих пор не вернула тело погибшего полковника Каплунова

Дмитрий Каплунов подорвался на мине 1 декабря

Боевики "ДНР" не возвращают шестой день тело погибшего украинского полковника Дмитрия Каплунова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Украина продолжает переговоры с представителями так называемой "ДНР" для возвращения семье тела погибшего сотрудника спецподразделения ЦСО СБУ Дмитрия Каплунова", – сказано в сообщении.

В СБУ отметили, что Украина соглашалась на все условия, выдвинутые представителями "ДНР", но тело Каплунова сих пор не возвращено.

"По разным причинам несколько раз переговоры срывались, несмотря на привлечение к ним представителей авторитетных международных организаций. Украинская сторона еще 2 декабря официально обратилась через представителя Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения (СЦКК) и СММ ОБСЕ к представителям "ДНР" о передаче тела военнослужащего", – сообщили в СБУ.

Напомним, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций ООС. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Они подорвались на мине.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Каплунову и Волочаеву.

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