"Полный рюкзак черепах". Как в Виннице спасают животных из озера

Волонтеры выловили из водоема погибающих рептилий

В Виннице зооактивисты выловили из местного замерзающего озера 16 черепах (5 болотных и 11 красноухих).

Об этом написал на своей странице в Facebook сотрудник "Винницкого областного общества защиты животных" Александр Островский.

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"Поехал я на озеро, посмотреть нет ли льда, а привез домой полный рюкзак черепах. Их ловили сотрудники парка. Но по незнанию, выпускали в Южный Буг. Красноухим там не выжить", – написал он.

Волонтер через соцсеть нашел неравнодушных винничан, которые согласились помогать выловить из водоема погибающих рептилий. В итоге, спасенных черепах забрали себе домой сам Островский, сотрудники местных СМИ и другие жители города.

Как писал Фокус:

Более половины видов черепах находятся под угрозой вымирания или уже вымерли.

Ученые обнаружили микропластик в песках 17 заповедных пляжей Кипра, где черепах откладывают яйца.