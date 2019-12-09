Экс-глава следственного управления ГПУ Щербина вышел под залог
2019-12-09 15:33:33
Щербина вышел на свободу 6 декабря
Экс-глава Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Игорь Щербина вышел из СИЗО под денежный залог в 2,1 миллион гривен.
Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, залог был внесен в пятницу, 6 декабря. Щербина вышел на свободу в тот же день.
Кроме того, как уточняет "Украинская правда", под залог вышел и пособник Игоря Щербины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 3 декабря сотрудники НАБУ задержали и провели обыски у близкого соратника главы ГБР Игоря Щербины, которого подозревают в получении взятки в размере 150 тыс. долларов.
- 5 декабря Апелляционный суд взял под стражу с правом залога Игоря Щербину.
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