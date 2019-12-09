Следствие подозревает, что расхищено около 110 млн грн

Сотрудники СБУ и прокуратуры повторно посетили муниципальные департаменты финансов и коммунальной собственности, а также архив горсовета. Об этом сообщил городской сайт "Думская".

"В прошлый раз, 22 ноября, следствие не смогло получить всех необходимых документов, поэтому возникла необходимость в новых обысках", – сообщил источник в правоохранительных органах.

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СБУ расследует факт завладения средствами городского бюджета. Речь идет о погашении за счет муниципальной казны задолженности по кредиту, взятому коммунальным предприятием "Теплоснабжение г.Одессы" в банке "Надра". Долг в размере 200 млн грн выкупила у обанкротившегося финансового учреждения компания "Юг-Капитал", заплатившая за него 84 млн грн. Это же могла сделать и мэрия Одессы, но городские власти предпочли перечислить компании 194,5 млн грн, таким образом, около 110 млн грн были похищены.

Правоохранители считают, что имел место преступный сговор: по данным СБУ, "Юг-Капитал" аффилирован с чиновниками муниципалитета.

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