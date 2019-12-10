Кравцов рассказал, какой будет реконструкция Центрального ж/д вокзала в Киев

Современный, удобный, без хаотично запаркованных автомобилей и стихийной торговли – таким может стать Центральный железнодорожный вокзал в Киеве

"Укрзализныця" планирует в ближайшие несколько месяцев через систему Prozorro выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и переходе между ними (свыше 10 тыс квадратных метров) в Киеве. Об этом написал глава компании Евгений Кравцов в Facebook.

Торговые точки, которые мешают пассажирам или портят интерьер, будут ликвидированы, а удобные и неиспользованные площади – коммерциализированы. Так поступили уже с багажным отделением, где развернута выставка Ukraine WOW.

По оценкам, на обустройство новых торговых мест потенциальный арендатор потратит около 70 млн грн.

Благодаря такому подходу вокзал будет реконструирован изнутри, а поступления "Укрзализныци" могут вырасти в семь раз. Пока же, с начала 2019-го, вокзал принес компании 87 млн ​​грн убытков.

По словам Кравцова, не делали этого раньше, потому что "были связаны руки политической бюрократией. Получили разрешение - готовы к работе".

На следующих этапах планируют реконструировать привокзальные площади, передать часть площадей в концессию.

В итоге, на базе железнодорожного вокзала появится торгово-развлекательный центр.

Эскизы дают представление о том, каким должен быть вокзал после завершения всех работ.

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