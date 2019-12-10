Кравцов рассказал, какой будет реконструкция Центрального ж/д вокзала в Киев
2019-12-10 15:10:00
Современный, удобный, без хаотично запаркованных автомобилей и стихийной торговли – таким может стать Центральный железнодорожный вокзал в Киеве
"Укрзализныця" планирует в ближайшие несколько месяцев через систему Prozorro выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и переходе между ними (свыше 10 тыс квадратных метров) в Киеве. Об этом написал глава компании Евгений Кравцов в Facebook.
Торговые точки, которые мешают пассажирам или портят интерьер, будут ликвидированы, а удобные и неиспользованные площади – коммерциализированы. Так поступили уже с багажным отделением, где развернута выставка Ukraine WOW.
По оценкам, на обустройство новых торговых мест потенциальный арендатор потратит около 70 млн грн.
Благодаря такому подходу вокзал будет реконструирован изнутри, а поступления "Укрзализныци" могут вырасти в семь раз. Пока же, с начала 2019-го, вокзал принес компании 87 млн грн убытков.
По словам Кравцова, не делали этого раньше, потому что "были связаны руки политической бюрократией. Получили разрешение - готовы к работе".
На следующих этапах планируют реконструировать привокзальные площади, передать часть площадей в концессию.
В итоге, на базе железнодорожного вокзала появится торгово-развлекательный центр.
Эскизы дают представление о том, каким должен быть вокзал после завершения всех работ.
Как ранее сообщал Фокус:
- В случае выхода "Укрзализныци" на IPO и продажи 20-30% акций компания может получить около 2-4 млрд долларов. Об этом заявил Кравцов.
- Стратегия "Укрзализныци" до 2023 года не исключает возможность восстановления прекращенного в марте 2017 года ж/д сообщения с Донецкой и Луганской областями.