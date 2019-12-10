Пока были отменены семь рейсов

Во вторник, 10 декабря, в Харькове международный аэропорт отменяет рейсы из-за тумана. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта в Facebook.

Так, из-за плохих погодных условий были отменены следующие рейсы: Харьков-Киев PS 026 (МАУ); Харьков-Катовице W6 1298 (Wizz Air); Харьков-Варшава LO 760 (LOT); Харьков-Тбилиси PQ 441 (SkyUp Airlines); Харьков-Шарм-эль-Шейх PS 5241 (МАУ); Киев-Харьков PS 025 (МАУ) и Тбилиси-Харьков PQ 442 (SkyUp Airlines).

Также на запасном аэродроме международного аэропорта "Борисполь" приземлились такие самолеты, как Катовице-Харьков W6 1297 (Wizz Air); Шарджа-Харьков PQ 576 (SkyUp Airlines); Варшава-Харьков LO 759 (LOT) и Шарм-эль-Шейх-Харьков PS 5242 (МАУ).

По данным синоптиков, на большей территории страны сегодня наблюдаются туманы. В Киеве сегодняшним вечером и утром 11 декабря также будет туманно, видимость будет варьироваться в пределах 200-500 м – первый уровень опасности, желтый.

Как ранее сообщал Фокус: