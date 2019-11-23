Во Львове самолет выкатился за взлетную полосу, аэропорт временно не работал

Работа аэропорта в штатном режиме возобновлена в 11.20

В Международном аэропорту "Львов" из-за плохой погоды самолет во время разворота выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Об этом говорится в сообщении на странице аэропорта в Facebook.

Отмечается, что самолет направлялся в Киев.

"Сегодня около 7.00 в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев (рейс PS034). Пассажиры и багаж эвакуированы, пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Впоследствии Международный аэропорт "Львов" сообщил, что работа в штатном режиме возобновлена в 11.20.

Как добавили на странице Fly UIA в Facebook, на борту самолета находилось 157 пассажиров, никто не пострадал.

Пассажиры были оперативно отправлены в терминал, где им предоставили питание и предложили альтернативные варианты вылета.

Отмечается, что сотрудники авиакомпании оказывают помощь пассажирам в бесплатном переоформлении билетов на другие ближайшие даты и рейсы или полный возврат средств за билеты по месту их приобретения.

"В данный момент выполнение рейса запланировано на 17-00 по местному времени. В случае изменений все пассажиры будут проинформированы", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: