Погибший на Донбассе полковник СБУ Каплунов был засекреченным свидетелем в деле экс-"беркутовцев"

Дмитрий Каплунов проходил свидетелем по делу о массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года

Одним из засекреченных свидетелей стороны обвинения по делу пятерых экс-"беркутовцев" был погибший на Донбассе сотрудник Центра специальных операций СБУ "А" полковник Дмитрий Каплунов.

Об этом сообщил председательствующий по делу о массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года судья Сергей Дьячук, передает УНИАН.

"К сожалению, должны сообщить участникам процесса, что среди свидетелей обвинения был допрошен свидетель, который был легендирован именем "Дмитрий". В связи с трагическими событиями мы имеем возможность, к сожалению, раскрыть его данные - это Дмитрий Каплунов, Герой Украины. Он стал Героем Украины посмертно, исполняя свои служебные обязанности", – сказал судья.

По его словам, в суде был запланирован допрос бывшего председателя СБУ, а во времена Майдана – народного депутата Валентина Наливайченко, однако тот известил суд, что заболел, однако заверил, что обязательно придет в суд и даст показания.

Дьячук рассказал, что суд сих пор не допрашивал свидетелей стороны защиты, а начал изучение в качестве доказательств видеоматериалов о событиях Майдана.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа врага совершила попытку прорыва в тыл позиций ООС. Командование ООС задействовало резервную группу, в состав которой входили Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев. Они подорвались на мине.