"Квартал 95" объяснил показ сериала "Слуга народа" на российском ТВ

Права на показ сериала продала шведская компания Eccho Rights

Права на трансляцию сериала "Слуга народа" российскому телеканалу ТНТ продала шведская компания Eccho Rights, которая является дистрибьютором ряда их продуктов с 2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба "95 квартала", передает Интерфакс-Украина.

"Eccho Rights обладает мировыми правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки "Квартал 95". Компания продает на разные территории разные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т.д.", – сказано в сообщении.

После премьеры первого сезона сериала "Слуга народа" Eccho Rights продала его формат американской компании FOX, а сам сериал – Netflix.

"Кроме того, формат сериала или сам сериал были проданы более чем в 20 стран, среди которых Франция, Вьетнам, Филиппины, Греция, Сербия, Черногория, Болгария, Польша, Сербия, Индия, Корея, Греция, Казахстан, Литва, Эстония, Молдова, Монголия, Финляндия, Грузия и Беларусь. Проект посмотрели миллионы зрителей, как в Украине, так и за ее пределами", – рассказали в компании.

В то же время, в студии не ответили на вопрос, на каких условиях будет вестись показ "Слуги народа" на российском телеканале "ТНТ", а также получит ли "Квартал 95" роялти с этого показа.

Напомним, сегодня, 11 декабря, на ТНТ покажут первую серию "Слуги народа".

По состоянию на 2018 год ТНТ занимал шестое место по популярности среди всех ТК РФ. Создан в 1997 году, c 2001 года входит в "Газпром-Медиа Холдинг".

Как ранее сообщал Фокус:

Примечательно, что с 22 мая в РФ "Слугу народа" нельзя смотреть на YouTube: доступ ограничили якобы по просьбе правообладателя.

В Беларуси также показывают сериал с Зеленским в главной роли. Первая серия вышла на канале "Беларусь-1" 11 ноября.