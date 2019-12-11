Не ниже 50 градусов – Кабмин утвердил новые правила поставки горячей воды

Ранее нормативная минимальная температура горячей воды была 60 градусов

Теперь горячая вода должна поступать к потребителям с температурой не ниже 50 градусов и не выше 75 градусов. Об этом сообщил "Урядовый портал".

Такие требования записаны в новых правилах предоставления услуги по снабжению горячей водой, которые сегодня утвердил Кабмин.

"Мы определили требования к качеству самой услуги - поставке горячей воды, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на компенсацию стоимости", – сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

Также определен порядок оплаты услуги и типовые договоры о ее предоставлении. Установлены порядки учета потребления воды, обслуживания счетчиков и передачи их показателей.

Напомним, что сейчас требования к температуре горячей воды, подаваемой в квартиры, установлены соответствующими Санитарными правилами, принятыми в СССР еще в 1988 году. В них говорится, что температура должна быть не ниже 60 градусов и не выше 75 градусов.

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