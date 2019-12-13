Сутки на Донбассе: 8 обстрелов, без потерь

За текущие сути боевики успели из подствольных гранатометов, РПГ и стрелкового оружия обстрелять позции ВСУ у Марьинки. Обошлось без потерь

За прошедшие сутки, 12 декабря, боевики 8 раз нарушили "режим тишины". Потерь в ВСУ нет.

Об этом сообщает штаб ОС.

Боевики "работал" по позициям украинской армии из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Зафиксирован также огонь с пушек БМП.

В районе ответственности "Восток" боевики совершили 5 обстрелов: у Авдеевки, трижды у Павлополя и Широкиного.

По направлению "Север" зафиксировано 3 обстрела: у Пивденного, Крымского и Новолуганского.

О потерях в штабе не сообщают.

С начала суток боевики из подствольных гранатометов, РПГ и стрелкового оружия вели огонь у Марьинки, обошлось без потерь.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца.