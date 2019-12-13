Киевсовет хочет выкупить здание, мешающее достройке Шулявского путепровода

Цех №5 бывшего завода "Большевик" находится в частной собственности, владелец пока не говорил о готовности его продать

На пленарном заседании Киевского горсовета 12 декабря депутаты решили выкупить цех №5 бывшего завода "Большевик", который необходимо снести, чтобы достроить Шулявский путепровод. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Сейчас цех находится в частной собственности акционерного общества "Первый Киевский машиностроительный завод".

"Разговор о выкупе этого здания идет с 2012 года. И сейчас, когда строительство Шулявского путепровода выходит на финишную прямую и начинается сооружение левоповоротных и правоповоротных съездов, этот вопрос нужно решать. Будет проведена профессиональная оценка здания, оборудования, упущенной выгоды и тому подобное. И только тогда будет установлена ​​выкупная цена объекта, которую владелец имущества может принять или обжаловать. Однако, он должен понимать, что эта общественная потребность является требованием времени и развития города", – отметил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Алексей Окопный.

Напомним, в июле 2019 года мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Фонд госимущества тормозит процесс сноса пятого цеха завода "Большевик", на месте которого должны построить один из съездов с нового Шулявского путепровода. Видимо, Фонд хотели заставить расторгнуть договор о приватизации этого здания, но законных оснований для этого не нашли.

Как ранее сообщал Фокус: