Митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ КП
2019-12-14 13:13:28
В Киеве проходит первый архиерейский собор ПЦУ
Митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Об этом написал замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря в Facebook.
Отмечается, что свое заявление митрополит сделал на соборе Православной церкви Украины, которое проходит в митрополичьих палатах Святой Софии в Киеве и посвящено годовщине создания новой церкви.
"На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", – написал Зоря.
Стоит отметить, что почетный патриарх Филарет на соборе не присутствует.
В своем заявлении митрополиит Епифаний напомнил, что 15 декабря 2018 года во время Объединительного Собора "появилась Единая поместная автокефальная церковь Украины, которая 6 января получила Томос об автокефалии".
"Таким образом завершились века борьбы за автокефалию, за восстановление исторической справедливости за освобождение от неканонической власти Российской церкви над Украиной. ... УПЦ стала 15-й автокефальной церковью, равноправной со всеми другими поместными церквами", – заявил Епифаний.
По мнению Епифания, Поместная Украинская православная церковь состоялась; за год были созданы органы управления церковью и механизмы взаимодействия.
Как ранее сообщал Фокус:
- Филарет в июне созвал Поместный собор для подтверждения существования УПЦ КП. По его словам, так он сможет "сохранить Киевский патриархат. Он хоть будет и маленьким, но вырастет в большую церковь".
- По итогам собора Филарет заявил, что теперь в Украине существуют три православные церкви - УПЦ МП, церковь с "ограниченным томосом в подчинении Константинопольского патриархата" и независимый Киевский патриарахат.
- ПЦУ отказалась признавать созванное патриархом Филаретом собрание во Владимирском соборе поместным собором и назвала его решения ничтожными.
- В то же время, в ПЦУ не намерены отлучать Филарета от Церкви.
- На священном синоде 24 июня ПЦУ лишила почетного патриарха Филарета прав епархиального архиерея.
- 2 июля УПЦ КП подала иск против Минкульта в Окружной админсуд Киева с требованием отменить свою ликвидацию.
- 31 июля Филарет обратился к главе Минюста с просьбой продлить регистрацию УПЦ КП.
- В Минкультуры ответили Филарету: УПЦ КП ликвидировали еще в декабре прошлого года, соответсвенно обращение почетного патриарха к главе Минюста беспочвенно.
- Филарет также заявил, что вселенский патриарх Варфоломей настаивает на скорейшей ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.
- 4 сентября Окружной админсуд Киева удовлетворил требование Украинской православной церкви Киевского патриархата приостановить ликвидацию УПЦ КП.
- 12 сентября Окружной административный суд Киева в четверг, 11 сентября, признал противоправным приказ Министерства культуры, которым отменено действие уставов Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Киевской патриархии.