Митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ КП

2019-12-14 13:13:28

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В Киеве проходит первый архиерейский собор ПЦУ

Митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Об этом написал замглавы управления ПЦУ по внешним связям Евстратий Зоря в Facebook.

Отмечается, что свое заявление митрополит сделал на соборе Православной церкви Украины, которое проходит в митрополичьих палатах Святой Софии в Киеве и посвящено годовщине создания новой церкви.

"На заседании Архиерейского собора митрополит Епифаний сообщил о юридическом прекращении религиозных организаций "Киевская Патриархия УПЦ КП" и "Патриархия УАПЦ", – написал Зоря.

Стоит отметить, что почетный патриарх Филарет на соборе не присутствует.

В своем заявлении митрополиит Епифаний напомнил, что 15 декабря 2018 года во время Объединительного Собора "появилась Единая поместная автокефальная церковь Украины, которая 6 января получила Томос об автокефалии".

"Таким образом завершились века борьбы за автокефалию, за восстановление исторической справедливости за освобождение от неканонической власти Российской церкви над Украиной. ... УПЦ стала 15-й автокефальной церковью, равноправной со всеми другими поместными церквами", – заявил Епифаний.

По мнению Епифания, Поместная Украинская православная церковь состоялась; за год были созданы органы управления церковью и механизмы взаимодействия.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 4 сентября Окружной админсуд Киева удовлетворил требование Украинской православной церкви Киевского патриархата приостановить ликвидацию УПЦ КП.
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