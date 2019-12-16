Компетентный и добропорядочный. Конкурсная комиссия выбрала нового главу НАПК

Кандидатуру Александра Новикова должен утвердить Кабмин

Конкурсная комиссия избрала новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции прокурора Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков.

Об этом сообщает Transperency International.

"После интенсивных обсуждений, я думаю, мы можем открыть результаты нашего решения. Это кандидат Александр Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, который лучше соответствует критериям", – отметил бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе.

Предложенную комиссией кандидатуру на должность должен назначить Кабмин.

"Такое решение членов комиссии означает, что этот кандидат имеет лучший профессиональный опыт, знания и качества для должности главы НАПК среди всех претендентов, а также отвечает критериям компетентности и добропорядочности. Сейчас комиссия должна внести представление Кабмину о назначении кандидата на должность. Далее – дело за Кабмином", – пояснил юридический советник Transparency International Александр Калитенко.

Сейчас он – прокурор Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ.

Одно из его громких дел в суде – о возможном подделки результатов внешнего независимого оценивания (ВНО).

В 2015 году он был претендентом на должность главы/первого заместителя главы САП.

Тогда комиссия предлагала назначить Новикова как одного из трех кандидатов заместителем Холодницкого.

Как ранее сообщал Фокус:

О том, что необходимо "перезагрузить" НАПК, говорил еще пятый президент Петр Порошенко в апреле.