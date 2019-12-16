Известная украинская певица Ирина Федишин попала в ДТП

Микроавтобус, в котором ехала певица, протаранили на въезде на заправку

Известная львовская певица Ирина Федишин попала в ДТП этой ночью, возвращаясь с концерта. Авария произошла в Здолбунове. Об этом написала сама певица на Facebook.

Микроавтобус Mercedes-Benz, где находилась певица, поворачивал налево на АЗС. В этот момент водитель другого микроавтобуса решил обогнать Mercedes, он притормозил для поворота, в результате чего произошло ДТП. На водителя микроавтобуса, совершавшего обгон, составили протокол по ст. 124 КУоАП.

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В момент столкновения в микроавтобусе находилась команда Ирины Федишин и ее муж и продюсер Виталий Човнык. Они возвращались во Львов с концерта в Шепетовке. В пресс-службе полиции отмечают, что медики диагностировали у участников ДТП ушибы, но от госпитализации они отказались. Сама певица получила незначительные травмы.

Все фото: Ирина Федишин

Она сообщила в соцсетях, что очень испугалась, когда в их микроавтобус врезалась другая машина. Певице пришлось провести ночь в больнице. Но она отметила, что "все обошлось травмами средней тяжести и шоком. Слава Богу, все живы и здоровы".

Как ранее писал Фокус:

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