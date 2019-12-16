Апелляционный суд: реформирование системы питания в армии можно продолжать
2019-12-16 17:27:02
На новую систему питания смогут перейти еще 285 воинских частей
Шестой апелляционный административный суд разблокировал действие приказа Минобороны о переводе воинских частей на новую систему питания. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.
Действие приказа было приостановлено в июле текущего года в качестве меры обеспечения по административному иску.
В Минобороны подчеркивают, что переход на систему питания по каталогу является одной из ключевых реформ ВСУ. Система призвана повысить разнообразие питания военнослужащих и улучшить его качество, она полностью соответствует стандартам армий ведущих стран мира. Эта система вводит широкий ассортимент продуктов, гибкий механизм их заказа, разнообразит и значительно улучшает качество пищи.
Введение новаций продолжается поэтапно. В настоящее время на новую систему переведены уже 73 воинские части Вооруженных сил. Большинство, а именно 285 частей, должны были перейти на эту систему на основании приказа, действие которого сейчас разблокировано.
Как ранее сообщал Фокус:
- Вскоре Вооруженные силы получат новое поколение артиллерии – ракетный комплекс "Ольха". Началось его серийное производство.
- Начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что первоочередным направлением в работе Генштаба на 2020 год является развитие зенитно-ракетных войск.
- Во Львовской области состоялся конкурс на лучшее однотипное подразделение Вооруженных сил.