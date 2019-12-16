Пропагандистам российского телеканала "Звезда" закрыли въезд в Украину

2019-12-16 20:15:43

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На 3 года

Пропагандистам российского телеканала "Звезда", который курирует Минобороны России,  запретили въезд в Украину на 3 года.

Об этом сообщили спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко и спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии "Украинской правде".

"Журналисты "Звезды" улетали из Киева на Цюрих 13 декабря. Из-за нарушения данными лицами режима в пункте пропуска при въезде в Украину им вынесено постановление об административном правонарушении", – сказал Демченко.

В СБУ добавили, что поскольку телеканал, на который они работают, находится под санкциями СНБО Украины, теперь им запрещен въезд в Украину на 3 года.

Как ранее сообщал Фокус:

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