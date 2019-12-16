Во вторник в центре Киева ограничат движение транспорта

Из-за массовых акций

Во вторник, 17 декабря, в центре Киева ограничат въезд крупногабаритного и специального транспорта из-за запланированных массовых акций. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным полиции, организаторы мероприятий запланировали использование большого количества автотранспорта и сценического оборудования.

"Чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта", – сообщают правоохранители.

Полиция также рекомендует воздержаться от поездок по центру Киева на собственном автотранспорте.

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