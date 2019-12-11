Автомобилист должен страдать. В КГГА рассказали, как будет меняться инфраструктура столицы

Киевские власти планиуруют увеличить стоимость парковки в центре, увеличить штрафы за неправильную парковку, зачистить полосы для общественного транспорта и параллельно увеличить его количество

Киевский городской совет в ноябре утвердил целевую программу развития транспортной инфраструктуры столицы до 2023 года, на реализацию которой планируют потратить 83,4 млрд грн. Максим Бахматов, советник мэра Киева, рассказал Фокусу, как в столице предлагают решать проблему пробок.

В горадминистрации уверяют, что программа направлена на развитие "устойчивой городской мобильности". В приоритете станут пешеход, велосипедист и общественный транспорт. Кроме этого предусмотрен капитальный ремонт дорог, квоты на парковки в центре столицы и повышение комфорта общественного транспорта, что должно мотивировать киевлян отказываться от использования личных автомобилей.

Бахматов обещает "большую зачистку" дорог.

"В столице огромное количество парковочных мест — 50 тыс., но водители паркуются в неположенном месте, потому что плевать хотели на правила. Именно с такими беспредельщиками надо бороться. Мы впервые начинаем это делать и надеемся, что полиция нам поможет", — говорит Бахматов.

Он отмечает, что за последний месяц киевские дороги зачистили от паркующихся в полосе движения общественного транспорта, собрав при этом более 4,6 млн грн штрафов.

По словам советника, главная причина столичных пробок в том, что Киев — транзитный город. Южный мост — одна из немногих автотранспортных артерий, соединяющая правобережную и левобережную Украину. Ближайший транзитный мост, по которому могут проехать фуры, находится в Черкассах, в 200 км от столицы. Притом Южный мост, открытый в 1990 году, был рассчитан на проезд 20 тыс. машин в день, а сегодня по нему ежедневно проезжает 100–110 тыс. авто, среди которых множество грузовиков, создающих пробки. Поэтому власти планируют запретить въезд в город грузовых автомобилей в часы пик.

В целом же тактика мэрии нацелена на то, чтобы сделать жизнь автомобилистов максимально неудобной.

"Наша задача — увеличить стоимость парковки в центре, увеличить штрафы за неправильную парковку, зачистить полосы для общественного транспорта и параллельно увеличить его количество. Таким образом, мы подсказываем автомобилистам, что нужно пересаживаться на общественный транспорт", — рассказал Бахматов.

Как ранее сообщал Фокус:

ЕБРР и ЕИБ выделят для реконструкции автодороги Киев-Одесса 900 миллионов евро.

Премьер-министр Алекскей Гончарук обещает, что через 3-5 лет в Украине будут построены качественные дороги между всеми крупными городами и областными центрами.