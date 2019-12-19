Сутки на Донбассе: семь обстрелов, один раненный
2019-12-19 08:27:02
С начала суток 19 декабря боевики огневой активности не проявляли
На Донбассе, 18 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Боевики обстреливали из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Обстрелы фиксировались вблизи Новолуганского, Березового, Водяного и Марьинки.
С начала суток 19 декабря боевики огневой активности не проявляли. Потерь со стороны ВСУ нет.
Напомним, вчера на Донбассе погиб погиб старший солдат 28 отдельной мотострелковой бригады Василий Лисицын. Кроме того, в Марьинке погиб мирный житель.
Как ранее сообщал Фокус:
- В штабе ООС считают, что РФ систематически игнорирует взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции.
- Боевики с 1 по 15 декабря потеряли 44 человека.
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