Организаторы "бизнеса" реализовывали наркотические вещества через интернет-магазин

Правоохранители Шевченковского района Киева задержали подозреваемых в организации интернет-магазина по сбыту наркотиков. У них изъяли наркотические вещества на сумму более 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Полицейские задержали девушку с запрещенными веществами, а потом разоблачили еще одного участника группы в момент, когда он собирался делать так называемые "закладки".

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После того, как в квартире подозреваемых был проведен обыск, были задержаны еще два сообщника. Одним из фигурантов дела оказался киевлянин 1996 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Организаторы "бизнеса" реализовывали наркотические вещества через интернет-магазин под видом торгового бренда с логотипами магазина.

По данному делу начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК. Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.

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