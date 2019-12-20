Суд существенно скостил сумму залога Грымчаку

Сумма залога была уменьшена с 6 до 2 млн гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в три раза уменьшил сумму бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041. То есть, с 5 млн 999 тыс 283 гривен до 1 млн 999 тыс 761 гривен", – говорится в сообщении.

При этом судья оставил без изменений избранную Грымчаку меру пресечения в виде содержания под стражей.

Заседание суда проходило в формате видеоконференции, поскольку подозреваемый находится в Черниговском следственном изоляторе.

Также сообщается, что 11 декабря следственный судья ВАКС изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест "помощнику" экс-заместителя министра, которого следствие считает соучастником уголовного производства.

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