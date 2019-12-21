При обысках у Микитася нашли шесть элитных автомобилей
2019-12-21 13:58:31
На машины наложен арест
По результатам обысков у народного депутата 8 созыва Максима Микитась следователи ГБР обнаружили шесть элитных автомобилей.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
На машины наложен арест.
"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, обнаружено шесть элитных автомобилей. Постановлением Печерского районного суда города Киева на них наложен арест", – сказано в сообщении.
Правоохранители напомнили, что 11 декабря состоялись санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата 8-го созыва.
"Следственные действия проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 млн гривен", – рассказали в ГБР.
По предварительным данным, в 2016 году народный депутат совершил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата 8-го созыва.
Как ранее сообщал Фокус:
- 2 октября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю.
- 4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн.
- В суде тогда объяснили, что сторона обвинения не доказала рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой пресечения является именно содержание под стражей.
- 22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда все же отправила под арест до 14 ноября экс-нардепа Максима Микитася и определила сумму залога в размере 80 млн гривен.
- 25 октября за Микитася внесли необходимую сумму залога, в размере 80 млн гривен, позже он вышел из СИЗО.