При обысках у Микитася нашли шесть элитных автомобилей

2019-12-21 13:58:31

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На машины наложен арест

По результатам обысков у народного депутата 8 созыва Максима Микитась следователи ГБР обнаружили шесть элитных автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

На машины наложен арест.

"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, обнаружено шесть элитных автомобилей. Постановлением Печерского районного суда города Киева на них наложен арест", – сказано в сообщении.

Автомобили, фото

Правоохранители напомнили, что 11 декабря состоялись санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата 8-го созыва.

Автомобили, фото

"Следственные действия проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 млн гривен", – рассказали в ГБР.

По предварительным данным, в 2016 году народный депутат совершил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата 8-го созыва.

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