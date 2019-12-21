При обысках у Микитася нашли шесть элитных автомобилей

На машины наложен арест

По результатам обысков у народного депутата 8 созыва Максима Микитась следователи ГБР обнаружили шесть элитных автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

На машины наложен арест.

"По результатам обысков у народного депутата Украины 8-го созыва следователями теруправления ГБР, расположенного в городе Киеве, обнаружено шесть элитных автомобилей. Постановлением Печерского районного суда города Киева на них наложен арест", – сказано в сообщении.

Правоохранители напомнили, что 11 декабря состоялись санкционированные обыски по месту регистрации и проживания народного депутата 8-го созыва.

"Следственные действия проходили в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 млн гривен", – рассказали в ГБР.

По предварительным данным, в 2016 году народный депутат совершил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата 8-го созыва.

Как ранее сообщал Фокус:

2 октября сотрудники НАБУ и САП сообщили о подозрении Микитасю.

4 октября Высший антикоррупционный суд отпустил Микитася под залог в 5,5 млн грн.

В суде тогда объяснили, что сторона обвинения не доказала рисков, которые бы свидетельствовали, что единственной достаточной мерой пресечения является именно содержание под стражей.

22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда все же отправила под арест до 14 ноября экс-нардепа Максима Микитася и определила сумму залога в размере 80 млн гривен.