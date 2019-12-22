Выбило окна и входную дверь: во Львове в новостройке взорвался газ

2019-12-22 12:58:00

120 0

Взрыв произошел во время ремонтных работ в квартире

Во Львове в одной из квартир новостройки произошел взрыв газа, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщает Zaxid.net.

Инцидент произошел в доме ЖК "Семицвет" на улице Шевченко, 60. По словам представителя ГУ ГСЧС во Львовской области Виталия Туровцева, взрыв произошел в квартире, которая находится на 12 этаже дома. В помещении проводились ремонтные работы.

"Произошел взрыв газовоздушной смеси. Возгорания не возникло, однако силой взрыва в квартире были выбиты окна и входная дверь", – рассказал Туровцев.

взрыв газа во Львове, новостройка

На момент взрыва в квартире находился рабочий, который сперва отказался от медицинской помощи, но позже был доставлен в больницу хозяевами квартиры. У мужчины диагностировали термические ожоги 2 и 3 степени лица, шеи, верхних и нижних конечностей.

взрыв газа во Львове, новостройка

"По предварительной информации, на последнем этаже дома рабочий проводил ремонтные работы по установке газового оборудования. Именно во время работ произошел взрыв газа. Предварительная причина взрыва – нарушение правил безопасности при монтаже газового оборудования", - рассказал заместитель городского головы Львова Сергей Бабак.

Как ранее сообщал Фокус:

Loading...