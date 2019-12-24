Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, потерь нет

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ из различного вооружения

В понедельник, 23 декабря, боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что оккупнаты обстреливали позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 6 обстрелов позиций ВСУ.

Один обстрел позиций украинских военных был в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Вчера, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала суток вторника, 24 декабря, боевики один раз нарушили режим тишины около населенного пункта Березовое.

Как ранее сообщал Фокус:

23 декабря сообщалось, что боевики 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранение.