Семейные воспитатели детей-сирот получат повышенные выплаты с самого начала 2020 года

Выплаты возрастут на 40-75%

Кабинет Министров сегодня утвердил порядок использования средств, предназначенных для семейного воспитания детей-сирот. Это означает, что заложенные в бюджете средства будут направлены их получателям с самого начала 2020 года. Об этом написала в Facebook министр соцполитики Юлия Соколовская.

При этом ряд выплат увеличены.

С целью поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которые воспитываются в патронатных, приемных семьях, в детских домах семейного типа государственная социальная помощь увеличена с 2 до 2,5 прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста, а для детей с инвалидностью – с 2 до 3,5 минимумов.

Размер денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям увеличен с 70% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста за каждого ребенка до 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Средства на повышение заложены в бюджете-2020.

Напомним, что прожиточный минимум с 1 января 2020 года составляет:

для детей до 6 лет – 1779 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2218 грн;

для трудоспособных лиц – 2102 грн

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