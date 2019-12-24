Зеленский подписал указ о борьбе с пожарами в Украине

Предложено усилить административную ответственность за нарушения, связанные с пожарной безопасностью

Должны быть сокращены сроки судов, рассматривающих дела по остановке работы предприятий из-за нарушения ими правил пожарной безопасности. Об этом говорится в указе о неотложных мерах по предотвращению пожарной опасности в Украине, который сегодня подписал президент Владимир Зеленский.

Кабмину поручено внести в Раду законопроекты об усилении админответственности за нарушение правил пожарной безопасности, самовольное выжигание растительности или ее остатков.

Также предложено:

усилить ответственность для водителей, которые не пропускают автомобили аварийно-спасательных служб, скорой помощи, пожарных и полиции;

ужесточить наказание за хозяйственную деятельность без декларации соответствия материально-технической базы требованиям пожарной безопасности

усилить санкции за ложный вызов специальных служб и за недопущение сотрудников госнадзора в сфере пожарной безопасности.

Президент распорядился обеспечить современной техникой и спасательным оборудованием подразделения ГСЧС.

Как сообщал ранее Фокус: