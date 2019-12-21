Пожар в Одессе: пострадавшим выплатили более двух миллионов помощи

2019-12-21 20:58:18

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Пять семей погибших и 31 пострадавший получили единовременные выплаты

Одесский городской совет выплатил 2,1 миллиона гривен семьям погибших и пострадавшим во время пожара в местном колледже. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Отмечается, что пять семей погибших и 31 пострадавший получили единовременные выплаты.

Семьям и пострадавшим также выплатят дополнительную денежную помощь от  городских предприятий как "благотворительную помощь". Так, семьям погибших – по 50 тысяч гривен, пострадавшим лицам, которые еще находятся в больницах – по 30 тысяч гривен, другим пострадавшим – по 10 тысяч гривен.

Суммарно выплаты составят 4 миллиона 950 тысяч гривен. Из них за счет бюджета – 3,6 млн гривен, средства из целевого фонда Одесского городского совета – 1,2 миллиона гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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