Везут через Россию. В Крыму продают елки из Прикарпатья

"Украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области", – рассказал продавец

Во временно оккупированном Симферополе продают искусственные новогодние елки, которые произведены в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области. Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем", – рассказал продавец.

По его словам, ели сертифицированы и у него имеются все документы.

Также продавец отметил, что торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя.

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