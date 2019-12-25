Везут через Россию. В Крыму продают елки из Прикарпатья
2019-12-25 10:28:50
"Украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области", – рассказал продавец
Во временно оккупированном Симферополе продают искусственные новогодние елки, которые произведены в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
"Украинские елки производятся на частном предприятии в Ивано-Франковской области. Оно давно их делает и партиями отправляет в Россию. Мы их оттуда везем", – рассказал продавец.
По его словам, ели сертифицированы и у него имеются все документы.
Также продавец отметил, что торговые точки с украинскими елями работают еще в трех местах Симферополя.
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