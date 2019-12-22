Tesco остановила завод в Китае: девочке попалась открытка с просьбой о помощи от заключенных
2019-12-22 15:16:00
В запечатанной открытке из супермаркета оказалось послание о принудительном тюремном труде
Крупная розничная сеть Tesco приостановила производство на заводе в Китае после того, как ребенок нашел в одной из открыток послание от заключенного, рассказавшего о принудительном тюремном труде. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Sunday Times.
Так, 6-летняя девочка из южного Лондона нашла послание от шанхайских заключенных, просивших о помощи. Записка была написана прямиком на рождественской открытке, купленной в супермаркете Tesco.
"Мы являемся иностранными заключенными в тюрьме Кинпу в Шанхае, Китай. Нас вынуждают работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и уведомите правозащитную организацию", – говорилось в записке.
В Tesco сообщили, что были "шокированы" произошедшим и добавили, что никогда не допустят принудительного тюремного труда в "нашей цепочке поставок". Также розничная сеть может исключить из своего списка поставщика открыток Zheijiang Yunguang Printing, если будет действительно установлено, что компания использовала труд заключенных.
"Мы были шокированы появившейся информацией и немедленно остановили производство на фабрике, где производятся эти открытки, а также начали расследование", – говорится в заявлении Tesco.
В розничной сети сообщили, что у них имеется "комплексная система аудита", чтобы гарантировать, что поставщики не используют принудительный труд. Подобная проверка проходила на фабрике всего месяц назад и никаких нарушений обнаружено не было.
Кроме этого, неизвестный автор записки просил получателя связаться с журналистом Питером Хамфри, который ранее был заключенным в той же тюрьме. Семья передала сообщение Хамфри, а тот в свою очередь, выпустил статью в одном из британских изданий.
Также Хамфри, ссылаясь на слова таких же бывших заключенных, сообщил, что в Кинпу действительно практикуется принудительный труд.
Как ранее сообщал Фокус:
- Компании Apple, Google, Tesla обвинили в пособничестве детскому труду. Компании сотрудничали с предприятиями в Конго, использовавшими детей для работы в кобальтовых шахтах.
- В это же время, в Британии хотят ввести четырехдневную рабочую неделю без сокращения оплаты труда. Теневой канцлер казначейства Объединенного Королевства считает, что британцы "должны работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать".