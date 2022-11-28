Протесты в Китае: в Шанхай и Ухань стянули бронетехнику сил безопасности (фото, видео)

Демонстрации в Китае продолжаются третий день кряду. Толпы протестующих, среди прочего, выкрикивают лозунги "долой компартию" и "долой Си Цзиньпина".

Related video

В китайские города Шанхай и Ухань стянута бронетехника сил безопасности страны для борьбы с демонстрантами. Об этом сообщает Sky News. СМИ также публикуют кадры полицейских автомобилей и автобусов, выстроившихся вдоль местных улиц на случай эскалации.

[ + – ] Спецтехника для подавления протестов в Китае

Утром власти города устанавливали заграждения в центральной части города на фоне продолжающихся протестных выступлений против ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

[ + – ] Автобусы для подавления протестов

Демонстрации продолжаются третий день кряду. Среди призывов, которые звучат со стороны демонстрантов — "долой компартию" и "долой Си Цзиньпина".

[ + – ] Полицейские автомобили в Шанхае

Жители КНР не согласны с политикой "нулевой терпимости" к COVID-19, которую инициировало правительственно страны. В частности, протесты охватили Пекин и другие крупные города, такие как Шанхай и Гуанчжоу. Протесты начались после того, как в городе Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе во время пожара погибли 10 человек, которым из-за локдауна не разрешили покинуть охваченные огнем квартиры.

[ + – ] Протесты в Китае против коронавирусных ограничений

В стране уже пятый день наблюдается рекордная заболеваемость. По данным за воскресенье, 27 ноября, новых инфицированных было 40 347 человек.

[ + – ] Китай: демонстрация против решений властей

Белый лист стал символом протеста

Жители китайских городов выходят на протесты с белым листом бумаги в руках, это, ко всему еще и протест протест цензуры и способ избежать ареста.

[ + – ] Участник демонстрации с белым листом в руке

Массовые протесты в Китае — редкость. Си Цзиньпин ужесточил меры воздействия за публичные протесты, поэтому население страны чаще высказывает свое несогласие в соцсетях, которые также цензурируются.

[ + – ] Житель Токио во время протеста со смартфоном, на котором значится надпись "Права человека"

Протестующих в Китае поддерживают и в других странах. Протестные выступления были и по меньшей мере в десяти городах мира, в частности, в Лондоне, Токио и Сиднее.

Напомним, что в китайском городе Урумчи жители протестуют против ограничений, связанных с COVID-19.

Ранее Фокус сообщал, что в знак протеста против нарушения прав человека в Иране местная сборная по футболу отказалась петь гимн на Чемпионате мира в Катаре.