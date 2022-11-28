Протести у Китаї: в Шанхай та Ухань стягнули бронетехніку сил безпеки (фото, відео)
Демонстрації в Китаї продовжуються третій день поспіль. Натовпи протестувальників, серед іншого, викрикують гасла "геть компартію" і "геть Сі Цзіньпіна".
У китайські міста Шанхай та Ухань стягнуто бронетехніку сил безпеки країни для боротьби з демонстрантами. Про це повідомляє Sky News. ЗМІ також публікують кадри поліцейських автомобілів та автобусів, що вишикувалися вздовж місцевих вулиць на випадок ескалації.
Вранці влада міста встановлювала загородження в центральній частині міста на тлі протестних виступів проти обмежень, пов'язаних з коронавірусною інфекцією.
Демонстрації продовжуються третій день поспіль. Серед закликів, які звучать з боку демонстрантів — "геть компартію" і "геть Сі Цзіньпіна".
Жителі КНР не згодні з політикою "нульової толерантності" до COVID-19, яку ініціював уряд країни. Зокрема, протести охопили Пекін та інші великі міста, як Шанхай і Гуанчжоу. Протести почалися після того, як у місті Урумчі у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі під час пожежі загинули 10 людей, яким через локдаун не дозволили залишити охоплені вогнем квартири.
У країні вже п'ятий день спостерігається рекордна захворюваність. За даними за неділю, 27 листопада нових інфікованих було 40 347 осіб.
Білий лист став символом протесту
Мешканці китайських міст виходять на протести з білим аркушем паперу в руках, це, до того ж протест цензури і спосіб уникнути арешту.
Масові протести в Китаї — рідкість. Сі Цзіньпін посилив заходи впливу за публічні протести, тому населення країни найчастіше висловлює свою незгоду в соцмережах, які також цензуруються.
Протестувальників у Китаї підтримують і в інших країнах. Протестні виступи були щонайменше у десяти містах світу, зокрема, у Лондоні, Токіо та Сіднеї.
Нагадаємо, що у китайському місті Урумчі жителі протестують проти обмежень, пов'язаних із COVID-19.
Раніше Фокус повідомляв, що на знак протесту проти порушення прав людини в Ірані, місцева збірна з футболу відмовилася співати гімн на Чемпіонаті світу в Катарі.