Движение транспорта по Шулявскому мосту планируют открыть к концу недели, – Кличко

Конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что движение транспорта по Шулявскому мосту планируют открыть к концу недели.

Об этом сообщает пресс-служба мэра в Facebook.

"В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту", – сказал Кличко.

Конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку. Прошлой ночью выкладывали асфальт на подъезде со стороны улицы Вадима Гетьмана. Сегодня будут асфальтировать подъезд со стороны улицы Довженко. Параллельно устанавливают барьерные и перильные ограждения.

По его словам, подрядчик дает гарантию на эксплуатацию покрытия из высококачественного полимерного асфальтобетона – 10 лет.

"После завершения дорожных работ пройдет техническое испытание путепровода. На нем установят специальное оборудование, которое измеряет прогибы моста и статические, а также динамические нагрузки на него. Для испытаний привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки", – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус: