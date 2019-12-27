В Киеве жертвам домашнего насилия будут помогать в "кризисной комнате"

Уже с весны 2020 года

В украинской столице весной следующего года появится "кризисная комната" для помощи жертвам домашнего насилия.

Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской государственной администрации Марина Хонда, пишет пресс-служба КГГА.

По ее словам, было опрошено 3500 граждан. Большинство из них ясно осознают, как проявляется насилие в семье. Но многие не знают, куда обращаться, если станут жертвой домашнего насилия. Таких среди опрошенных оказалось более 2800 человек.

Пострадавшие зачастую не хотят обращаться в социальные службы, так как потом могут остаться с агрессором один на один. Для решения этой проблемы киевские власти намерены открыть "кризисную комнату".

"Эта "комната" на случай, когда полиция задокументировала факт насилия, но жертве нужно время, чтобы найти все документы и сориентироваться, что делать дальше. Поэтому человек может 10 дней находиться в такой "кризисной комнате"", – отметила чиновница.

Там жертва насилия получает первичную психологическую помощь и проходит медицинский осмотр.

"Если есть физическое насилие, надо обращаться в полицию. Но если в семье есть такие тенденции, то лучше насилие предотвратить и позвонить на 15-00. Здесь можно получить психологическую и юридическую помощь", – добавила Хонда.

Как ранее сообщал Фокус:

Киевской прокуратурой № 5 вынесен первый приговор в столице за домашнее насилие. Прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 33-летнего местного жителя, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье.

Около 70% украинских девушек и женщин сталкивались с проявлениями насилия. Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская.