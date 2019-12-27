Кабмин передал на приватизацию 530 государственных предприятий

За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости, рассказал Алексей Гончарук

Кабинет министров передал на приватизацию 530 государственных предприятий.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабмина.

"За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и увеличить заработные платы работникам", – сказал премьер.

По его словам, общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен.

В следующем году начнутся аукционы через Прозорро.Продажи.

Как ранее сообщал Фокус:

Тимофей Милованов назвал перечень объектов, которые не будут подлежать приватизации. По его словам, приватизация будет происходить по четким критериям, определенная часть предприятий останется в госсобственности.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министерствам и другим центральным органам власти ускорить подготовку и уже в этом году передать не менее 500 объектов в Фонд госимущества на приватизацию.