В Украине будет создан Фонд помощи пострадавшим от насилия, – законопроект

Потерпевшим будет помогать государство

Помощь потерпевшим от насильственных преступлений будет выплачиваться за счет виновных. На установление такой практики направлены два законопроекта, которые 27 декабря одобрил Кабмин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

"Украина присоединяется к признанной мировой практике", – написал он. В фонд будут поступать средства от штрафов, а также судебных сборов в случае принятия судом обвинительного приговора.

В данном случае насильственным уголовным правонарушением считается умышленное общественно опасное деяние, в результате которого потерпевшему причинено тяжкое телесное повреждение или смерть, а также деяние против половой свободы и половой неприкосновенности, или совершенное в отношении ребенка.

Определено, что потерпевший имеет право на возмещение потери заработка вследствие нанесения вреда его здоровью и расходов на медицинскую помощь.

Создание такого фонда необходимо потому, что наличие обвинительного приговора и решения об удовлетворении гражданского иска еще не является гарантией того, что потерпевший получит адекватную компенсацию, поскольку реальное взыскание убытков с осужденного, как правило, растягивается на годы.

К тому же есть уголовные делах, в которых производство остановлено, так как лицо, совершившее преступление, не установлено, и потерпевший лишен возможности предъявить иск. Много дел остаются нераскрытыми.

На практике только небольшая часть исков о возмещении вреда могут быть исполнены, так как у преступников не хватает средств и имущества для компенсаций.

Во многих странах в таких случаях компенсации выплачивает государство. Так хотят сделать и в Украине.

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