Минздрав подготовил правила безопасности за праздничным столом

2019-12-30 11:29:15

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В МОЗ советуют пить побольше воды и отказаться от алкоголя

Министерство здравоохранения подготовило советы, как провести праздники безопасно для здоровья и не испортить выходные последствиями чрезмерного употребления алкоголя и переедания. Советы опубликованы на сайте МОЗ.

"На Новый год и Рождество люди предпочитают вкусной, но вредной еды. В сочетании с алкоголем она может привести к ухудшению самочувствия и испортить выходные", – говорится в сообщении.

Советы от МОЗ:

  • Ешьте небольшими порциями. Последствиями переедания могут стать ощущение тяжести и изжога.
  • Отдавайте предпочтение простым нежирным блюдам. Сложные салаты с майонезом и жирная жареная пища затрудняют пищеварение и сделают вас вялым. Традиционные праздничные блюда можно сделать немного здоровее , если заменить майонез на йогурт, а мясо не жарить, а запекать.
  • Ешьте овощи и фрукты, цельнозерновые продукты. Клетчатка улучшает пищеварение.
  • Откажитесь от алкоголя, а если планируете его употреблять, то ни в коем случае не садитесь за руль. 
  • Пейте побольше воды. Лучше избегать сладких и газированных напитков, особенно если вы совмещаете их с алкоголем. 
  • Помните, что большинство сладостей и напитков на рождественских ярмарках содержат много сахара, красителей и других вредных веществ. Лучше приобрести натуральные продукты с несладкими напитками.
  • Блюда, приготовленные для детей, должны соответствовать возрастным нормам. Праздники не должны становиться "каникулами" от здорового питания.
  • Старайтесь не употреблять в новогоднюю ночь большое количество новых для вас экзотических продуктов. Они могут вызвать аллергическую реакцию.
  • Десерт лучше съесть позже после основных блюд, и отдать предпочтение фруктам, орехам или натуральным желе.
  • Употребляйте в пищу только свежие, безопасные и качественные продукты. Не храните приготовленную пищу долго даже в холодильнике. Это поможет избежать отравлений и кишечных инфекций. Не стоит готовить большое количество сложных блюд.
  • Старайтесь больше двигаться. Празднование не должно ограничиваться только ужином. 

Как ранее сообщал Фокус:

  • В День Святого Николая в Киеве зажгли главную елку Украины. Празднование началось со встречи со Святым Николаем и карнавального шествия, после этого состоялся концерт с оркестром.
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