Минздрав подготовил правила безопасности за праздничным столом

В МОЗ советуют пить побольше воды и отказаться от алкоголя

Министерство здравоохранения подготовило советы, как провести праздники безопасно для здоровья и не испортить выходные последствиями чрезмерного употребления алкоголя и переедания. Советы опубликованы на сайте МОЗ.

"На Новый год и Рождество люди предпочитают вкусной, но вредной еды. В сочетании с алкоголем она может привести к ухудшению самочувствия и испортить выходные", – говорится в сообщении.

Советы от МОЗ:

Ешьте небольшими порциями. Последствиями переедания могут стать ощущение тяжести и изжога.

Отдавайте предпочтение простым нежирным блюдам. Сложные салаты с майонезом и жирная жареная пища затрудняют пищеварение и сделают вас вялым. Традиционные праздничные блюда можно сделать немного здоровее , если заменить майонез на йогурт, а мясо не жарить, а запекать.

Ешьте овощи и фрукты, цельнозерновые продукты. Клетчатка улучшает пищеварение.

Откажитесь от алкоголя, а если планируете его употреблять, то ни в коем случае не садитесь за руль.

Пейте побольше воды. Лучше избегать сладких и газированных напитков, особенно если вы совмещаете их с алкоголем.

Помните, что большинство сладостей и напитков на рождественских ярмарках содержат много сахара, красителей и других вредных веществ. Лучше приобрести натуральные продукты с несладкими напитками.

Блюда, приготовленные для детей, должны соответствовать возрастным нормам. Праздники не должны становиться "каникулами" от здорового питания.

Старайтесь не употреблять в новогоднюю ночь большое количество новых для вас экзотических продуктов. Они могут вызвать аллергическую реакцию.

Десерт лучше съесть позже после основных блюд, и отдать предпочтение фруктам, орехам или натуральным желе.

Употребляйте в пищу только свежие, безопасные и качественные продукты. Не храните приготовленную пищу долго даже в холодильнике. Это поможет избежать отравлений и кишечных инфекций. Не стоит готовить большое количество сложных блюд.

Старайтесь больше двигаться. Празднование не должно ограничиваться только ужином.

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